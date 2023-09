Descrizione evento:

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 18,30, presso la galleria “Gruppo Avanguardie Artistiche”, a Cassino (FR), si inaugurerà una grande mostra dedicata ad Antonio Del Donno, dal titolo “Genesi”. Dopo il successo riscosso dall’evento tenutosi nei mesi di aprile e maggio scorsi a Roma presso la Galleria d’Arte “Plus Arte Pulse”, sarà ora la città di Cassino ad ospitare le opere dell’artista beneventano che in questi ultimi tempi sta riscuotendo sempre più il favore dei critici e del pubblico. La mostra, curata da Luigi D’Agostino su progetto di Cristiano Tomassi e con la direzione di Antonio Evangelista, usufruirà della collaborazione del procuratore dell’Archivio Antonio Del Donno, il Dott. Alberto Molinari, degli interventi del critico d’arte Gianni Garrera, delle collaborazioni per la comunicazione di Massimo Riccardi e per i rapporti con i social media di Giuseppe Caruso.



La mostra, che si protrarrà fino al 21 ottobre, comprende oltre a dipinti e sculture, i famosi “Vangeli”, tavole di legno recuperate che riportano con caratteri stampati a fuoco versetti del Vangelo, opere ricercate e presenti nelle collezioni delle maggiori istituzioni religiose e civili.



É la prima volta che le opere di Antonio Del Donno vengono esposte a Cassino e sicuramente riusciranno a suscitare l’apprezzamento che meritano. Artista stimato a livello nazionale e internazionale, presente nei maggiori musei del mondo, tra cui il Mo.MA di New York e i Musei Vaticani, Antonio Del Donno sta acquisendo ultimamente grandi consensi presso il pubblico italiano, forte dell’espressività del suo linguaggio artistico unico e personale e sicuramente, dopo la mostra di Cassino, vedremo a breve le sue opere presenti in altri pregevoli eventi.