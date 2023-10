Descrizione evento:

Una visita guidata imperdibile per andare insieme alla scoperta della straordinaria storia di una delle antiche chiese di Trastevere: San Francesco a Ripa! Da sempre strettamente legata al Tevere, la chiesa sorge sul luogo di un antico ospedale e ospizio per la cura e l’accoglienza dei poveri. Ed è proprio qui che San Francesco fu ospitato durante le sue visite a Roma e ancora oggi è possibile visitare la cella che lo accolse. Nel corso dei secoli la chiesa venne trasformata per mano di importanti architetti e artisti, divenendo un vero e proprio scrigno d’arte pieno di capolavori, tra cui merita particolare menzione la splendida Estasi della Beata Ludovica Albertoni di Gian Lorenzo Bernini. Un viaggio tra arte, storia e tradizioni a cui è impossibile mancare… Ti aspettiamo!







COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide) + offerta chiesa.

* Offerta chiesa: € 2 a persona (adulti e minori).