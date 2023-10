Descrizione evento:

Visita guidata L’Abbazia delle Tre Fontane e la Birra dei Monaci Trappisti Attraverso l’Arco di Carlo Magno si accede ad un borgo medievale Entreremo in un borgo medievale e ci sentiremo trasportati in un’altra epoca; faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, la storia ci porterà a scoprire questo angolo di pace, unico nel suo genere e pieno fascino.

Termineremo la visita nello spaccio monastico con la vendita diretta dei prodotti trappisti tutti naturali e fatti dai monaci, rinomata la cioccolata e il digestivo all’Eucalipto, ed ora anche la birra artigianale, grazie al ritrovamento dell’antica ricetta dei monaci francesi, è stato possibile produrre la prima birra Trappista Italiana. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3098 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 7 Ottobre 2023, h 16:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Via delle Acque Salvie, 1 Tariffa: €15,00 incluso radio Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso.