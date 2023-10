Descrizione evento:





DAL 19 AL 22 OTTOBRE 2023 ORE 21.00



Al teatro Golden debutta “CLOSER”



di Patrick Marber



traduzione di Marco Maria Casazza











con Silvia Alibrandi, Niccolò Ferrero, Nina Pons, Alessio Romano



regia di Alessio Inturri



Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli presentano una produzione ATPR Ass. Teatri per Roma











I rapporti di coppia e le loro dinamiche sono al centro dello spettacolo “Closer” di Patrick Marber, arrivato anche sul grande schermo con l’omonimo film nel 2004 e un cast stellare : Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen. Un tema importante che riporta il testo anche al Teatro Golden dove, dal 19 al 22 ottobre 2023, sarà un cast di bravissimi giovani, Silvia Alibrandi, Niccolò Ferrero, Nina Pons, Alessio Romano e la regia di Alessio Inturri, a ruotare attorno ai conflitti molto comuni come il tradimento e il senso del possesso che caratterizzano molti legami, con annessi traumi che possono rimanere per tutta la vita. Analizzare queste problematiche e usare la rappresentazione teatrale per parlarne è uno strumento importante. La trama: Due donne e due uomini immersi in una metropoli così tanto caotica e veloce che rende tutti più vicini tra loro, ma nello stesso tempo anche più soli. I personaggi di “Closer” sono tutti alla ricerca dell’amore vero, fedele, rassicurante e salvifico, ma in realtà sono una perfetta radiografia degli istinti più primordiali, crudi e brutali dell’uomo, ciascuno con i propri bisogni da saziare. I giovani attori, tra cui alcuni ex allievi della Golden Actors, sono chiamati al difficile ma stimolante compito di dare vita a personaggi così complessi, tridimensionali e umani attraverso un percorso di analisi, studio e approfondimento del testo che avrà come naturale traguardo finale la messa in scena del dramma di Patrick Marber davanti al pubblico del Teatro Golden.







Teatro Golden







indirizzo



Via Taranto, 36 – Roma 00182







telefono / whatsapp



06.70493826







mail

info@teatrogolden.it