Descrizione evento:

Come dimenticare quel ritornello e quello schiocco di dita di una delle sigle

più celebri mai create e per una delle famiglie più singolari, eccentriche e divertenti mai viste in tv?

Mercoledì, Pugsley e tutti i loro stravaganti parenti, creati nei lontani anni 30 dalla fantasia di

Charles Addams, “tornano in vita” con gli attori di GattaNera Teatro, per mostrarci ancora una volta il lato comico anche delle situazione più drammatiche, per insegnarci tutto e il contrario di tutto, per farci ridere anche delle nostre più grandi paure, piccoli o grandi che siamo. Festeggerete con loro uno strano compleanno, tra scene d’amore e di esplosioni, musiche, mostri, costumi, e tante tante risate, in uno scoppiettante spettacolo dove il testo è solo un pretesto per sbirciare un po’ tra le mura di questa casa stregata che tutto sommato non fa così paura!



Domenica 29 ottobre alle 11.15 al teatro Tirso de Molina (via Tirso, 89) arriva Halloween per tutti i bambini con lo spettacolo La famiglia Addams.



BIGLIETTO POSTO UNICO € 10







​ABBONAMENTO A TUTTI GLI SPETTACOLI 6 Spettacoli Prezzo unico € 48





Per info e prenotazioni:

www.eventibambinidiroma.it

3383609134



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma







