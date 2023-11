Descrizione evento:





Apre il suo magico portale il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza







19 novembre 2023





Il Fantastico Castello di Babbo Natale prende vita tra le antiche, bellissime mura, del Castello di Lunghezza che aprirà i suoi portali al pubblico il 19 di Novembre, per tutte le feste. Le magiche atmosfere del Natale vedranno all’opera Elfi, BabboNataline, Fate, Orsi polari, Abeti e pupazzi di neve viventi, acrobati e magiche sfere volanti, Principesse e Supereroi in versione natalizia, Renne e tanto, tanto altro ancora. Nell’antico maniero: la grande slitta di Babbo Natale, la sua sala da pranzo, la Pinacoteca di Babbo Natale, la specialissima camera da letto e il suo studio presidiato da un’affascinante Renna segretaria, e ancora: letterine all’Ufficio Postale, la Fabbrica dei giocattoli, la casa del cioccolato, il villaggio degli Elfi, il magico Presepe, il covo della Befana (proprio lei), e finalmente l’incontro con Babbo Natale in persona nella grande e maestosa Sala del Trono del Castello! Intorno al meraviglioso maniero vive un intero mondo di eventi e spettacoli: caccia al Grinch, nel Regno di Frozen, l’omaggio delle principesse, Danze e Balli con Elfi e Babbonataline, la danza del Fuoco, l’Elfovolante, la sorpresa dei Babbi Colors, la carrozza di Cenerentola, la stupenda voce dell’Elfa canterina, le magiche bolle di Viviana, signora dei boschi e un regalo speciale per un Barbie Natale! Il Parco delle Meraviglie attende il pubblico con tutte le sue splendide visioni e gli incontri fantastici insieme ad una ricchezza di servizi per rendere indimenticabile la giornata dei viaggiatori del Natale. Il Teatro Tenda, il ristorante self-service, la panineria, le postazioni dei golosi Hotdogs, i punti dolcezza con tutte le ghiottonerie del caso, i bar e le aree relax. Insomma un Natale come non si è mai visto in un luogo veramente speciale e unico al mondo! Incredibile la posizione del castello nel territorio laziale… è a Roma e ad un passo da Tivoli e Guidonia, accanto al GRA e all’autostrada A24, confinante con la stazione ferroviaria di Lunghezza per chi ama il treno, viene quasi da dire che si trova al Centro del Mondo! E’ possibile acquistare i biglietti per il Fantastico Castello di Babbo Natale sul nostro sito per evitare eventuali file alle casse. www.fantasticocastellodibabbonatale.it