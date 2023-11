Descrizione evento:

A Natale torna la Festa del cioccolato di Roma 2023.



RomaChocolate, dall’ 8 al 10 dicembre in Piazza Risorgimento.







Nella particolare atmosfera invernale e prenatalizia, torna RomaChocolate, l’appuntamento capitolino imperdibile per degustare il cioccolato in tutte le sue varianti: dalla tradizione alle novità senza tralasciare le sperimentazioni.



Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre in Piazza Risorgimento l’evento per i golosi di ogni età, che potranno approfittare anche di degustazioni offerte dai maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.



Una passeggiata tra gli stand, aperti dalle 10 alle 22, dove si potranno assaggiare i migliori prodotti dagli artigiani del cioccolato: praline, cioccolatini, tavolette, ma anche decorazioni per l’albero di Natale, statuine per il presepe, torroni e tante idee regalo. Manufatti e opere gustose prodotte con cioccolato di altissima qualità, da mangiare in famiglia o regalare per le feste.



Il cacao la farà da padrone con i suoi gusti, profumi, forme e consistenze. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e esigenze. Dalla cioccolata vegan a quella al peperoncino, da quella aromatizzata alle creme spalmabili, tutte lavorazioni prodotte con pregiatissimo cioccolato dalle molteplici forme e fragranze.





L’ingresso è gratuito