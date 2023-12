Descrizione evento:

Il più grande Capodanno a Roma | 10 feste in una

Il 31 dicembre, Cinecittà World, il Parco tematico del Cinema e della TV di Roma, ospita la festa di Capodanno più grande e divertente d'Italia, dalle 18 alle 6 di mattina: 40 Attrazioni, 8 cenoni a tema e cene spettacolo, Discoteche e DJ Set, Spettacoli dal vivo, Concerti live, grandi artisti e guest star.



Scegli la tua Cena di Capodanno tra: Cinecena in piedi, Cena self-service al Ristorante Roma, Cena al Saloon e Cenone servito al Charleston Club. Acquista subito la tua cena: i posti sono limitati! In alternativa potrai mangiare presso i bar e i punti food nel Parco.



1. Capodanno Cinecittà World

Cinecittà World è il Capodanno ideale per famiglie, ragazzi e bambini: 40 Attrazioni di cui 17 attrazioni al coperto, 30 attrazioni adatte per i più piccoli, tra cui Giocarena, il grande Playground al chiuso, Il Regno del Ghiaccio e lo Spettacolo di pattinaggio Christmas On Ice, lo Spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio a mezzanotte, i 6 Spettacoli live del Parco, 4 Discoteche (Commerciale, Revival, Latino-americano e Tech-house). Tutto incluso nel biglietto da 40€.



2. Capodanno con Achille Lauro*

Achille Lauro a Cinecittà WorldVieni al concerto dal vivo di Achille Lauro. Cantautore e personaggio trasgressivo, protagonista degli ultimi Festival di Sanremo, accompagnato dalla sua band, si esibirà con hit esplosive quali: Rolls-Royce, Fragole, e il nuovo singolo Stupidi ragazzi, in una performance mozzafiato tra effetti speciali e giochi di luce.



3. Capodanno con Guè Pequeno*

Guè Pequeno a Cinecittà WorldNel Capodanno di Cinecittà World, arriva lo Special party reggaeton, hip-hop, R'n'B, con special guest Guè Pequeno e il suo live dj set feat. TY1. Acquista qui il biglietto Parco + Guè Pequeno.



4. Capodanno anni '90*

Capodanno a Cinecittà World 41Per gli amanti degli anni ‘90 arriva The Time Machine of 90's-2000, la festa che farà ballare tutti al ritmo indimenticabile di "Rhythm of the Night". Special guests della serata Corona, Ice MC e Gigi L'Altro. Un viaggio nel tempo con successi indimenticabili degli anni d'oro della musica dance.



5. Capodanno sulla neve

Capodanno a Cinecittà World 41Goditi il celebre spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio Christmas on Ice: dalle 18 uno show all'ora con oltre 50 performer e pattinatori di livello internazionale e olimpico! Dopo la mezzanotte pattina anche tu come un vero atleta nella pista di pattinaggio più grande d'Italia. Incluso nel biglietto da 40€.



6. Capodanno Latino americano

Fiesta Latina: lasciati travolgere dai ritmi latino americani, reggaeton, salsa e bachata e unisciti ai balli di coppia e balli di gruppo con maestri, animazione e ballerini/e live sulle hit più famose nello stage più hot di Capodanno. Incluso nel biglietto da 40€.



7. Fandom Night*

La notte a tema più famosa d'Italia dedicata ai fan.

One Direction Night: una serata esclusiva per rivivere insieme la musica degli One Direction cantando e ballando le loro hit più famose. Glee Night: il party a tema ispirato alla pluripremiata serie televisiva americana.



8. Capodanno Revival

Per chi ama festeggiare Capodanno in piazza, celebrare la mezzonotte con i fuochi d'artificio, brindare al nuovo anno con gli amici sotto le stelle, cantare i più grandi successi dagli anni 60 ad oggi, c'è il Capodanno revival in Cinecittà Street, la maestosa Main Street del Parco adatto a tutti, con DJ, Karaoke e animazione. Incluso nel biglietto da 40€.



9. Capodanno con Pago*

Pago, cantante e personaggio televisivo, protagonista di reality come Grande Fratello VIP, Temptation Island VIP e talent come Tale e Quale show si esibirà in un one man live show di 2 ore con la chitarra sui grandi successi italiani facendo cantare tutti i presenti.



10. Capodanno Tech House

Per gli amanti della musica Techno e House, arriva Dance! by Nic Faniculli: una maratona con DJ Tech-house del calibro di Nic Fanciulli, Sasha Carassi, Ethan Heich.