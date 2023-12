Descrizione evento:

Ha finalmente riaperto al pubblico l’Area sacra di Torre Argentina! La nostra visita guidata, condotta da un archeologo, vi accompagnerà all’interno di questo antico foro, dove ancora oggi sono visibili le vestigia di quattro importanti templi di epoca repubblicana, oltre ad altri interessanti resti, che ci permetteranno di comprendere al meglio l’importanza del luogo e le sue trasformazioni nel corso dei secoli. Sarà possibile camminare all’interno del sito sulle nuove passerelle, ammirando così da vicino i resti archeologici appena restaurati. E’ inoltre questo il famoso luogo dove durante le idi di Marzo del 44 a.C. Giulio Cesare venne accoltellato dai congiuranti! Un salto nella storia e una nuova avventura alla scoperta di Roma e dei suoi segreti ci aspetta: non mancare!



Quando

Giovedì 28 Dicembre 2023 alle ore 11.30



Appuntamento

Piazza dei Calcari, accanto alla Torre del Papito



Costi

La quota di partecipazione è di € 11 + biglietto di ingresso: per i residenti nella Città Metropolitana di Roma € 5 intero; € 4 ridotto, gratuito per possessori di MIC CARD e minori di 18 anni. Per i NON residenti nella Città Metropolitana di Roma € 6 intero, € 5 ridotto. I costi comprendono i diritti di prenotazione obbligatori. Prenotazione obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 59 200 77

e-mail: info@lasinodoro.it