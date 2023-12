Descrizione evento:

Capodanno a Palazzo Brancaccio – Nell’imponente ed elegante struttura due passi dal Colosseo, quest’anno il Capodanno sarà un evento unico. Nella dimora storica al centro di Roma con i suoi 2.500 mq infatti si terrà un Gala Dinner con Live Show ed Intrattenimento musicale, in un’atmosfera mozzafiato.



Una serata all’insegna dello spettacolo, dell’atmosfera e delle emozioni appunto. Dinner Show, Dj Set ed ovviamente il grandissimo spettacolo artistico durante tutto quanto l’evento. Affreschi d’epoca, arredo raffinato ed uno show curato nei minimi particolari, vi porteranno in un altro mondo. Se cerchi qualcosa di davvero esclusivo a Capodanno ci sei, è il Capodanno al Palazzo Brancaccio.



Un American Bar aperto anche dopo la mezzanotte con drink list standard & superior non inclusi. Dress Code: Creative Black Tie. Accesso in via Merulana 248. Evento a numero chiuso e solo su prenotazione anticipata.

Acquista Online i tuoi ingressi per il Capodanno a Palazzo Brancaccio, e partecipa subito al Party più esclusivo della Capitale!