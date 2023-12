Descrizione evento:

Capodanno Profumo – Spazio Sensoriale. Un evento di Capodanno esclusivo ed elegante a Roma Nord. Un viaggio sensoriale che vi condurrà in una atmosfera magica ed percorso esclusivo che mescolerà una cena con un menù ricercato ed un party divertente con un tema fiabesco. Diverse tipologie di ingresso, con sottofondi di musica lounge & deep.



Il Capodanno Profumo Spazio Sensoriale vi stupirà al punto tale da domandarvi se siate davvero arrivati in un luogo distante, lontano. Tante tipologie di partecipazione e formule di Ingresso: Cena di Gala dalle ore 20, Ingressi e Tavoli Disco dalle ore 23,30.



Acquista Online gli ingressi per il Capodanno Profumo Spazio Sensoriale. Evento a numero chiuso e solo su prenotazione. Dress Code: Gradite l’eleganza.