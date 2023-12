Descrizione evento:

Presentazione del romanzo giallo

I MISTERI DELLO ZOOPARK, di Livio Frittella (Edizioni Efesto)

Giovedì 14 dicembre alle 18.30

Libreria 'Bookstorie', via Valsassina 15/17, Roma



In una delle librerie più suggestive di Roma, Livio Frittella - giornalista del Giornale Radio RAI e conduttore del GR2 - presenta il suo secondo romanzo, 'I Misteri dello Zoopark', pubblicato da Efesto. A dialogare con lui Danilo Villani.

Il libro, ricco di suspense e di ironia, unisce le storie gialle piene di mistero tipiche dello 'Sherlock Holmes' di Conan Doyle alla satira sociale stile 'Fattoria degli animali' di Orwell, condendole con un umorismo in salsa british che tanto ricorda Wodehouse o Jerome.

La soluzione di ogni enigma e il divertimento sono assicurati, con i protagonisti Ispettore Segugio (un bracco) e Tenente Colombo (un piccione), i più famosi 'zampepiatte' del mondo animale, che indagano dentro e fuori lo Zoopark, salvano vite animali, ritrovano loro simili scomparsi, scoprono l'identità dei malviventi più efferati, riuscendo sempre a mettere in gabbia il criminale di turno.

Intorno a questi eroi detective, una serie di animali dai nomi evocativi e frutto di giochi di parole (dalla spia canina Zero zero setter al lupo investigatore Nero Wolf, passando per l'ovino poliziotto siculo Montonalbano), fra citazioni di opere libresche e filmiche famose e riferimenti alla cultura popolare, all’attualità, alla società umana con tutti i suoi pregi e difetti. E, fra le righe, spuntano messaggi che promuovono la salvaguardia ambientale e la conservazione delle specie a rischio.

Per lettori di tutte le età!



Per informazioni: Libreria Bookstorie tel. 0689235873.