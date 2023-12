Descrizione evento:









































Il senso delle parole - forza del racconto è un progetto sperimentale, inserito in Progetti Scuola ABC, rivolto alle Scuole Secondarie di II grado di Roma e del Lazio che ha al suo centro la parola: la parola nel teatro, nella musica, all’interno dei media e della comunicazione, la parola nella scrittura.



Le parole sono importanti, non sono neutre, raccontano chi siamo, rivelano la nostra idea del mondo, aiutare i giovani a trovare il proprio racconto è il modo migliore per sviluppare in loro la coscienza di sé stessi e il senso di appartenenza alla propria comunità.



L’obiettivo del progetto è quello di aiutare le ragazze e i ragazzi a trovare il proprio racconto intorno a un tema ogni anno diverso utilizzando il linguaggio dell'arte. Quest'anno abbiamo deciso di lavorare sul tema dei sentimenti e delle emozioni con la guida di Massimiliano Bruno per il teatro, Giuliano Logos per la scrittura e Rancore per la musica.



Il senso delle parole è un percorso didattico sensibile alle pulsioni, alle aspirazioni e alle necessità dei giovani che vivono nel territorio laziale e con un occhio all’Europa e alla contemporaneità articolato in tre diversi percorsi:



Come ascoltare le parole della musica e come riprodurle



Come ascoltare le parole del teatro e come riprodurle



Come leggere una poesia o un testo e come scriverlo



Durante lo svolgimento dell’anno scolastico, le studentesse e gli studenti realizzeranno un proprio racconto originale, scegliendo la modalità artistica più vicina alle proprie attitudini creative, guidati da figure autorevoli e tutor nell’approccio alle discipline e nello sviluppo dei loro progetti.



Durante l’anno sono previsti una serie di incontri a cui prenderanno parte degli esperti del settore, artisti, rappresentanti del mondo della cultura e della comunicazione.



Fondamentale nello sviluppo di questo progetto è il web, è infatti prevista la condivisione e la fruizione dei progetti dei ragazzi sui social network, dove potranno presentare, esporre e far votare i propri lavori.



La valutazione finale dei singoli prodotti artistici sarà frutto della somma del voto del web con quello della Giuria di qualità. I miglior prodotti artistici saranno premiati durante un evento finale.



A condurre le ragazze e i ragazzi nel mondo della poesia e della poetry slam sarà Giuliano Logos (rapper, poeta e campione mondiale di poetry slam). La parola da lui scelta è “connessione” attraverso le sue diverse declinazioni: connessione tra le parole e gli individui; connessione nel senso di “presenti” e “connessi” non solo nell’accezione tecnologica, ma nel senso di profonda centratura e consapevolezza di sé nel momento presente e connessione creativa nell’utilizzo delle nuove tecnologie.



Il percorso attraverso il teatro e la messa in scena delle emozioni e dei sentimenti sarà guidato da Massimiliano Bruno (regista, attore e sceneggiatore) che ha scelto di lavorare sulla parola “relazione” in tutte le sue accezioni: relazione d’amore, di amicizia, con i genitori, con gli altri, con sé stessi, con il proprio corpo. Rancore, rapper dalla scrittura profonda e originale, guiderà le studentesse e gli studenti attraverso la musica e le sue parole attraverso la parola "luoghi" sia emotivi che fisici.



Secondo Massimiliano Bruno la parola “RELAZIONE” ha tanti significati, si usa per l’azione stessa di riferire, in modo orale o scritto, una storia o un semplice fatto a qualcuno. È anche la parola che utilizziamo per i nostri rapporti, sia di amicizia che d’amore. La parola RELAZIONE è fondamentale per capire la differenza tra un’emozione superficiale e un sentimento profondo. Il sentimento ha bisogno di ascolto, attenzione e cura. Proprio come le relazioni che abbiamo con gli altri e con le diverse parti di noi stessi. L'obiettivo del corso è imparare a leggere un testo teatrale e saper riprodurre una scrittura in grado di evidenziare processi interni di un personaggio, in particolare le pulsioni immediate come le emozioni e i processi più consapevoli come i sentimenti.











































Cosa sono I Progetti ABC?



I Progetti Scuola ABC accompagnano gli studenti e le studentesse delle Scuole secondariealla scoperta del cinema e dell’audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e della regione Lazio. Grazie alla guida di artisti, attori, registi, storici, esperti di settore e giornalisti, si apre un canale vivo di comunicazione con le ragazze e i ragazzi, per confrontarsi con loro sulla nostra cultura e identità, approfondendo insieme alcuni snodi cruciali della nostra storia e affrontando le difficoltà che oggi attraversano persone e comunità.



Queste attività vanno ad integrare e a rinnovare i piani di offerta formativa, favorendo una continua apertura al mondo della conoscenza e, grazie al costante e determinante lavoro dei docenti, contribuiscono a migliorare il livello di qualificazione dei giovani, con la speranza di facilitare la loro permanenza nei contesti scolastici e formativi.



Tre le linee progettuali:



A spasso con ABC è un viaggio alla scoperta di alcuni luoghi speciali del Lazio e non solo, una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati da figure guida, scrittori, attori, storici, registi, artisti, per far conoscere la grandezza di Roma e del suo antico passato, Tivoli e le sue splendide ville, il giardino incantato di Ninfa, Castel Gandolfo e lo sfarzo dei papi con Genzano e Nemi, Bolsena e lo scrigno dell’Isola Bisentina. Per la prima volta il progetto sbarca all’estero, 3 giorni nella capitale del Portogallo, Lisbona e nella splendida Sintra, un’opportunità che sottolinea l’identità europea del progetto.



Cinema, Storia&Società è il progetto che allena lo sguardo all’immagine in movimento per raccontare da un lato, il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale, ma anche attraverso la serialità televisiva e l’audiovisivo, dall'altro quel che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni. Una novità di quest’anno la partecipazione a uno dei festival cinematografici tra i più rilevanti del panorama italiano: la Festa del Cinema di Roma con la proiezione del film “A qualcuno piace caldo”.



Il senso delle parole è un percorso didattico articolato in tre diversi percorsi narrativi: la scrittura nel teatro, nella musica e nella letteratura. Quest'anno il tema è quello dei sentimenti e delle emozioni.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI:



- 16 gennaio - Il senso delle parole nella poesia con Giuliano Logos - Teatro Palladium





I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura.