Descrizione evento:

Dopo il grande successo del tour magico ritorna a Roma anche questo anno l'atteso spettacolo ABRACADABRA LA NOTTE DEI MIRACOLI, l'unico festival internazionale di magia itinerante in Italia con una mission solidale.







Dal 26 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024



Teatro Ghione, Roma







L’unico festival internazionale di magia itinerante in Italia torna a Roma anche per questo Natale con un nuovo strabiliante cast.







Abracadabra la Notte dei Miracoli, sarà in scena dal 26 Dicembre al 7 Gennaio al Teatro Ghione, con alcuni dei più grandi maghi del mondo per questa nuova produzione che promette di mostrare effetti magici mozzafiato e che torna a rendere ancora più speciale questo Natale per la gioia degli appassionati e delle famiglie.







Uno spettacolo perfetto per tutte le età e una vera esperienza indimenticabile per tutti. Otto degli illusionisti più talentuosi e creativi provenienti da tutto il mondo si esibiranno insieme per la prima volta sul palco del Teatro Ghione, una fusione di stili e modi di interpretare l'arte magica. Per due settimane Roma diventerà la capitale mondiale dell'illusionismo, un tour attraverso l’arte dell’impossibile in uno spazio incomparabile, lo scenario del Teatro Ghione che permette di assaporare la vera magia da vicino come non l’avete mai



vista!







Il cast:







Yevgeniy Voronin (Ucraina), icona della magia nel mondo, è un ritorno al Vaudeville, un Dracula-Casanova, tanto inquietante con le sue ali di pipistrello e il dito argentato quanto inspiegabilmente seducente. L'uomo del mistero, star del circo mondiale, il Maestro sarà la guida bizzarra dello spettacolo in un turbinio di illusioni visuali e imprevedibili.







Masayo (Giappone), una tra le poche illusioniste donne al mondo, vincitrice del campionato asiatico di magia. Un'artista eclettica abilissima nell'arte magica della manipolazione, porta in scena l'eleganza e la bellezza in un’atmosfera tipicamente giapponese.







Francesco della Bona (Italia), giovane illusionista Italiano specializzato nella manipolazione. Ha studiato quest’arte alla perfezione riuscendo a creare un numero suggestivo e unico al mondo con il quale ha vinto il 3°premio in manipolazione agli ultimi mondiali di magia. Ha sbalordito i giudici di Italia’s Got talent 2023 con la sua performance fuori dal tempo.







Stuart Mac Donald (USA), un punto di riferimento per l’illusionismo americano, l'amore di Stuart per la magia iniziò all'età di 8 anni quando suo zio gli comprò un set magico per Natale ed ora è uno dei più apprezzati maghi del mondo! I più recenti successi e riconoscimenti di Stuart includono l'aver ingannato il leggendario duo Penn e Teller nello show televisivo di Las Vegas "Fool Us" e aver vinto il North American Championship.







Alberto Alivernini (Italia), si può certamente ritenere uno dei personaggi più completi. Uno spettacolo misto tra comicità e magia senza mai capire dove finisca il mago e dove cominci il comico. Umorismo surreale e coinvolgimento del pubblico sono le sue caratteristiche. Vanno ricordate le partecipazioni ai salotti televisivi del “Maurizio Costanzo show”, “Domenica in” e il “Bagaglino”.







Adrien Quillien (Francia), si esibisce in un magico e folle bartender con una destrezza spumeggiante. Un ritmo infernale e contagioso in cui giocoleria, apparizioni flash e sparizioni si moltiplicano su un sottofondo musicale elettro swing. Una vera pozione magica esplosiva per scuotere e travolgere il pubblico.







Anca e Lucca (Austria - Romania), i nuovi campioni del mondo di mentalismo, hanno rivoluzionato l’arte della telepatia portandola ad un altro livello. Si sono esibiti nei teatri e nelle tv di tutto il mondo e stupiranno il pubblico con il leggendario numero della lettura del pensiero. Sperimenterete una vera e propria dimostrazione del potere delle loro menti!







Non poteva mancare anche quest’anno la conduzione degli eclettici Disguido, padroni di casa e registi dello spettacolo, vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia, duo di artisti internazionali che combinano l’arte magica a quella teatrale esibendosi in tutto il mondo con il loro mix esplosivo e travolgente. Questi ultimi formati da Isabella R. Zanivan e Guido Marini, insieme a Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno, danno vita a questo spettacolo divenuto ormai un appuntamento fisso a Roma con la Magia a Natale e in tour durante tutto l’anno.







La vera Magia del Natale in un grande evento che abbraccia la solidarietà, Abracadabra nasce infatti con lo scopo di aiutare chi fa fatica a trovare la magia nella vita di tutti i giorni. Parte del ricavato sarà devoluto a due importanti associazioni: Uniphelan, che si occupa di dare sostegno alle famiglie e ai bambini



colpiti dalla sindrome di Phelan Mc Dermid e Antas Onlus, che con oltre 200 volontari da 14 anni opera nei maggiori ospedali capitolini sostenendo e aiutando chi soffre attraverso la ClownTerapia. Anche questo Natale l’illusione si trasformerà in realtà, sul palco del teatro Ghione con uno spettacolo straordinario adatto ad un pubblico di tutte le età. Scopriremo che la magia ci mette in connessione con il bambino che portiamo



dentro, ci fa godere e credere per un istante che non ci sia nulla di impossibile.







www.abracadabrashow.it Biglietti: https://bit.ly/3Yvz2ml



Botteghino Teatro Ghione: +39 06 637 2294 -



https://www.teatroghione.it/spettacoli/abracadabra-2023/