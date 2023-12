Descrizione evento:

Non ce la fai più di noiosi giochi di carte😳, l’effetto soporifero post pranzo ti assale😒😒😒, hai finito 3 ricariche del telefono per uccidere la noia chiamando e andando su internet🥶🥶....



...allora ecco pronta la tua salvezza...

👉🏻Il 25 dicembre

🎄 saremo regolarmente aperti come sempre dalle 18:00 alle 02:00 di notte con il nostro aperitivo

🍸🍺🍻🥂🍷, per poi continuare con cena e dopocena.



A partire dall'aperitivo per poi continuare con cena e dopocena non vi lascereremo soli neanche il giorno di Natale🎉🎉💪🏻💪🏻



Quest'anno c'è una sorpresa in più...



il 25 dicembre abbiamo organizzato KARAOKE & TOMBOLATA! Una serata divertentissima come tutte le nostre serate..



con immancabile karaoke accompagnato dalla tombolata ma ovviamente in chiave "Angeli Rock"! 😎



Detto questo, prenota subito il tuo tavolo...le risate saranno parecchie e tu non puoi mancare!



PRENOTA AL SEGUENTE LINK: https://www.angelirock.it/prenota-online/

Angeli Rock Via Ostiense 193 b/c

www.angelirock.it

0686708250