Descrizione evento:

Domenica 24 e 31 dicembre, presso il mercato dell’antiquariato di Ponte Milvio (via di Capoprati snc – piazzale di Ponte Milvio), va in scena il progetto “ArtisticaMente: crea la tua opera!”.

L’iniziativa, proposta dall’Associazione Socio Culturale e Ambientale Ponte Milvio, è completamente gratuita e prevede la realizzazione di mostre laboratorio durante le quali i visitatori avranno la possibilità di approcciarsi al mondo della pittura sotto la supervisione di qualificati ed esperti artisti che potranno dare loro consigli e indicazioni su come esprimere la propria creatività e veicolarla attraverso la creazione di un dipinto o di un disegno.

La manifestazione che si terrà nelle giornate di domenica 24 e 31 dicembre a partire dalle ore 9:00 è aperta a tutti e mira a coinvolgere tutti i cittadini romani che impegnati nello shopping natalizio potranno godere di un momento di pausa e formazione artistica grazie alla nostra iniziativa.

All’interno del mercato dell’antiquariato di Ponte Milvio, verranno allestite delle postazioni attrezzate con tutto il materiale necessario per consentire ai partecipanti di creare la propria opera d’arte: Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno una foto ricordo ed avranno la possibilità di vincere un buono spesa da utilizzare per i propri acquisti tra le proposte degli espositori della mostra mercato di Ponte Milvio, (montepremi 300 €) mentre le migliori opere verranno premiate con dei buoni regalo Amazon (montepremi 150€).

“L’obiettivo del progetto è offrire ai partecipanti la possibilità di concedersi uno spazio e un tempo di incontro, con sé stessi e con gli altri mettendo a disposizione dei cittadini un luogo dove giocare con l’arte e con la creatività a prescindere dalle proprie competenze artistiche grafiche o pittoriche”

Spiega Marco Piermarini, vice presidente dell’Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio, “La nostra associazione è da sempre attiva all’interno del XV Municipio dove negli anni abbiamo proposto diverse iniziative di successo che hanno ripopolato la banchina quasi dimenticata di Ponte Milvio, una cornice di eccellenza e rappresentanza di una storia millenaria. Con questa nuova iniziativa intendiamo offrire agli abitanti del quartiere un breve viaggio nel mondo dell’arte dedicato a tutte le persone che desiderano riscoprire e sviluppare la propria parte creativa, unica e irripetibile, in uno stile personale e realizzare immagini e forme che parlino di sé”.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita sino ad esaurimento posti. Per informazioni supplementari scrivere a: infopontemilvio@gmail.com, whatsapp +39.347.85.37.213.