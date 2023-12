Descrizione evento:

Capodanno Borgo della Mistica. Un Capodanno che vi farà immergere in un’atmosfera unica al confine tra città e campagna: il Borgo della Mistica situato tra le colline e gli ulivi dell’agro romano, costeggiato dall’Acquedotto Alessandrino. La location, recentemente ristrutturata, è totalmente immersa nel verde e dispone di un suggestivo spazio eventi e un grande parcheggio. Sarà inoltre possibile soggiornare presso l’adiacente Hampton by HiltonRoma Est coniugando comfort, divertimento e qualità in una location suggestiva. Disponibili pacchetti con camere doppie e camere triple per chi vuole godersi con il massimo relax l’arrivo dell’anno nuovo in una struttura ricettiva elegante e moderna.



Per accogliere nel migliore dei modi il 2024 il Borgo della mistica propone un gustoso menù con cena servita al tavolo; l’atmosfera poi si scalderà con il dj set che accompagnerà, con musica commerciale e revival, gli ospiti per tutta la serata. Il menù scelto per la vostra serata sarà un mix di moderne leccornie unite alla tradizione del territorio.



Acquista OnLine e Prenota Ora per Capodanno al Borgo della Mistica in pochi click!