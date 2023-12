Descrizione evento:









Cercasi piccoli pasticceri per il "Festival del Panettone". A Zoomarine sfida a suon di delizie da decorare e gustare per chiudere l'anno con dolcezza.







28 dicembre 2023















Manine in pasta e panettoni in regalo da portare a casa…ma solo dopo averli decorati. Tutti pronti a gustare delizie ma, soprattutto, a decorare, creare, colorare, dolci natalizi per l’iniziativa “Festival del Panettone”, che si svolgerà a Zoomarine il 28 dicembre 2023. Come trasformarsi in piccoli pasticceri ufficiali per un giorno? Basta recarsi con tutta la famiglia al parco alle porte di Roma che per queste ricorrenze propone una apertura prolungata anche durante la settimana. L’evento, facile, divertente e ricco di sorprese, si propone lo scopo di partire con il sorriso giusto e colorare di felicità il nuovo anno, per una full immersion nella dolcezza che non può mai mancare a tavola e, ancora di più, nella vita. Per un giorno mamma e papà saranno gli aiutanti dei baby pasticceri e tutti i partecipanti, ma proprio tutti, saranno invitati a tenere lo smartphone nella tasca per ritrovare lo spirito della condivisione e la voglia di stare insieme “pasticciando” per decorare panettoni e dolci nel Topo Gigio Bistrot. Sotto la guida dei pasticceri della Flamingo Food, capitanata dalla Chef Roberta Lucibello, in collaborazione con la storica Pasticceria Monaco, adulti e bambini potranno dare sfogo al loro estro e colorare di gioia, emozioni e sorrisi le prelibatezze che troveranno sulla tavola imbandita. Dolci e biscotti da portare poi rigorosamente a casa non prima di aver ricevuto il diploma di Maestro Pasticcere. Partner dell’evento zuccheroso Banijay Kids and Family, E.L.G FOODS SRL e Soluna Eventi per i panettoni Topo Gigio. Durante la giornata e per tutte le festività il parco consentirà ai propri visitatori di immergersi nelle atmosfere natalizie con la pista del pattinaggio, la Casa di Babbo Natale che resterà aperta per dare modo alla Befana di arrivare il 4 gennaio. Aperte anche le attrazioni e i percorsi educazionali alla scoperta degli animali e delle loro abitudini invernali. Info e prenotazioni www.zoomarine.it