Descrizione evento:

L’Epifania tutte le feste porta via. Questo è il detto, ma la storia a Cretone, deliziosa frazione di Palombara Sabina, è tutt’altra. Arriva la Befana, organizzata dall’associazione Liberamente e festa sia. Carica, carica di bontà! Tutte rigorosamente locali per i grandi. Invece i più piccoli avranno tanti simpatici regali da scartare.





Il borgo a pochi passi da Roma, apre le porte e imbandisce il tavolo con Longarini, Olio Evo e Ciammellocchi, tutto offerti! Siamo a “Esperienziando - Saperi e Sapori 2024” un evento tutto dedicato alle tradizioni gastronomiche che si terrà il 6 gennaio alla Piazza Nazionale adiacente al Castello Savelli.



Uova, farina, anice, limone e olio d’oliva della Sabina sono gli ingredienti alla base del ciammellocco, che sarà cotto al momento e servito caldo, così come insegnano le nonne del posto. Quando se ne assaggia uno è davvero difficile riuscire a fermarsi; e oltre ad apprezzare il gusto particolare che gli danno l’anice a semi, i limoni grattugiati e spremuti e il liquore di anice e anisetta, i visitatori potranno farne incetta scoprendo la sua incredibile capacità di conservazione. Non a caso, negli anni, ha costituito il pasto ideale dei contadini nelle quotidiane fatiche nei campi per la sua capacità di mantenersi gustoso e fragrante per tanti giorni.



I longarini sono invece una tipica pasta acqua e farina fatta a mano, con sugo semplice dove l’olio evo fa la sua parte, e che parte!



In questa calza, la Befana porterà tanta bontà nostrana.



L’iniziativa, ESPERENZIANDO, vuole essere un momento di informazione, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici della cucina Sabina, in particolare di Cretone attraverso un momento culturale e di festa dove l’incontro con il consumatore si valorizzi in un momento culturale, piacevole e accattivante.



L’evento prevede: la Mostra dei prodotti tipici, la Mostra fotografica “Cretone nei campi”, lezioni da parte delle massaie di Cretone per la preparazione dei Ciammellocchi e dei Longarini, dove sarà previsto un consumer-test per testare il gradimento e l’esperienza dei prodotti. Il Premio per il migliore Ciammellocco.



Spazio ai bimbi con l’evento “Bambini con le mani in pasta”, un momento ludico-educativo per i bambini con merenda finale a base di prodotti dolciari tipici del periodo natalizio.



L’evento che sarà plastic-free, parte dai prodotti tipici del territorio e in modo innovativo lancia un messaggio di valorizzazione dei prodotti attraverso il sistema recettivo turistico del territorio.



Chi volesse trascorrere qualche ora in più da queste parti potrà andare alla scoperta del piccolo borgo medievale di Cretone, circondato da ampie vallate, boschi e sorgenti di acqua. Il paese presenta ancora il tipico aspetto di borgo medievale che si sviluppa intorno all’antico castello risalente al XIII Secolo, e offre una magnifica vista su tutta la Sabina.



Info: Data – 6 gennaio Località: Cretone (Roma) sms a 3408505381 info@fuoriporta.org www.fuoriporta.org http://www.facebook.com/fuoriportaweb