The Cleopatras Live al Dissesto Cult Tivoli + Lady and The Clowns (Opening Act): Un'Esplosione di Rock Femminile

Il Dissesto Cult di Tivoli si prepara ad accogliere un evento senza precedenti il 27 Gennaio alle ore 22:00 con The Cleopatras, una band di donne determinate, appassionate e ironiche, che da oltre vent'anni portano la loro carica di rock'n'roll in un mondo Rockettaro che talvolta si prende troppo sul serio. Sarà un'esplosione di Rock Femminile al Dissesto Cult Tivoli con The Cleopatras Live + Lady and The Clowns (Opening Act). Preparatevi per una serata di pura energia musicale e di puro rock'n'roll.

The Cleopatras, attive dal 1998, incarnano l'essenza del rock'n'roll senza etichette. Il loro quarto album, "Bikini Grill," uscito il 18 Maggio 2022, è un mix travolgente di punk77, garage rock, pop punk, indie e new wave. Il sound, meno retrò e più deciso, si sposa perfettamente con la forza identitaria femminile, ironica e rock'n'roll, che le caratterizza. Definite come l'incubo musicale di qualsiasi purista, The Cleopatras suonano rock'n'roll, punto e basta. Le 4 Donne non sono solo una band, ma una dichiarazione di potenza creativa ed espressiva della femminilità

Sarà di certo un concerto che non deluderà le aspettative, The Cleopatras promettono una serata leggera, spensierata, autoironica, ma anche intensamente rock'n'roll. Non perdete l'occasione di vivere un concerto unico e coinvolgente. Pronti tutti per scatenarvi con The Cleopatras Live al Dissesto Cult!

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, seguite The Cleopatras su Instagram: http://www.instagram.com/the.cleopatras)

Info e Prenotazioni: https://bit.ly/Cleopatras-DissestoCult

The Cleopatras sono:

Vanessa: voce, Camilla: batteria, Alice: basso, Maria: chitarra

Save the Date!

Sabato 27 Gennaio 2024

Costo d'Ingresso: 5€ con Tessera Enac Inclusa

Ora:

19:00 - Apertura Food & Beverage

22:00 - Inizio Live Bands

Live Bands:

The Cleopatras

Lady and The Clowns (Opening Act)

Dove?:

Dissesto Cult

Via del Barco 7, Tivoli Terme, Roma

https://www.facebook.com/DissestoCultTivoli

La serata è Organizzata da Bandits Concerti in collaborazione con il Dissesto Cult Tivoli.

Bandits Concerti: info@banditsconcerti.com | IG: @banditsconcerti | FB: @banditsconcerti

Press: press@banditsconcerti.com