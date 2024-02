Descrizione evento:

Una visita guidata per ammirare dal vivo la straordinaria Villa Farnesina a Trastevere. I locali di rappresentanza, le splendide Logge, la Sala delle Prospettive e la famosa Stanza delle Nozze: tutto questo e molto altro ancora! Un’occasione unica per conoscere la villa che fu l’incantevole dimora del ricco banchiere toscano Agostino Chigi realizzata dal grande architetto Baldassarre Peruzzi. Ciò che maggiormente colpisce e lascia assolutamente estasiato il visitatore sono ovviamente gli splendidi affreschi, ispirati ai miti classici, che decorano le sue sontuose sale, opera del genio di Raffaello, ma non solo. Sebastiano del Piombo, Giovanni da Udine, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni sono gli altri grandi artisti che realizzarono il vasto apparato iconografico presente all’interno della villa.



Quando: Sabato 17 Febbraio 2024 alle ore 10.15



Appuntamento inVia della Lungara n. 230, all’ingresso di Villa Farnesina



Costi: € 12 + biglietto di ingresso (intero €12; ridotto €10 per over 65; insegnanti; tessere ICOM- FAI – Touring Club Italiano; ridottissimo €7 per ragazzi dai 10 ai 18 anni e studenti; gratuito per bambini fino ai 10 anni, giornalisti, disabili e accompagnatori). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it