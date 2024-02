Descrizione evento:

Un viaggio nel cuore della Roma Sotterranea assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta di uno dei gioielli di Trastevere: la Basilica di San Crisogono! Insieme ad un nostro archeologo, sarà possibile scendere all’interno dei sotterranei per poter così ammirare il ciclo di affreschi e pitture appartenenti alla prima fase di vita della basilica, datata al V secolo d.C., una delle più antiche di Roma! Le numerose ed importanti trasformazioni avvenute durante il corso dei secoli hanno reso questo straordinario luogo uno dei protagonisti assoluti della città anche – e forse soprattutto – durante le celebrazioni della tradizionale festa della Madonna de Noantri. Una visita assolutamente da non perdere per gli amanti della Roma Sotterranea: ti aspettiamo!



Quando: Sabato 17 Febbraio 2024 alle ore 15.30



Appuntamento inPiazza Sidney Sonnino n. 44, davanti alla Basilica



Costi: € 12 a persona + € 3 (biglietto di ingresso). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 3465920077 | info@lasinodoro.it