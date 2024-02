Descrizione evento:

DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 15:00 E ORE 18:30



LO SPETTACOLO "BENVENUTA MERYL P" A CERVETERI









Uno spettacolo sorprendente, adatto proprio a tutti. Una novità assoluta, un mix tra teatro e cinema che ci trasporterà in un mondo incantato.



Domenica 18 febbraio va in scena a Cerveteri " Benvenuta Meryl P". Puoi scegliere l' orario dello spettacolo che preferisci alle 15:00 o alle 18:30.



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA cliccando sul seguente link: https://artistinaty.it/benvenuta-meryl-p/



Per maggiori informazioni, scrivi a: artistinatyspettacolo@gmail.com