MOSTRA PERSONALE DI ELI GERASIMOVA

“IMMAGINARE…”

Roma, 15-21marzo 2024



Dal 15 marzo al 21 marzo 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Eli Gerasimova, “Immagini…” presso la galleria di Via Merulana 220

L’evento di opening si terrà il giorno 15 marzo 2024 alle ore 18:00 a Via Merulana 220

Eli Gerasimova nasce nel 1985 a Sofia, Bulgaria. Studia design presso il liceo artistico “Sant Lucca”, in seguito si laurea in New Bulgarian University con specializzazione in scenografia e forme teatrali contemporanee. La sua formazione professionale continua presso The South-West-University “Neofit Rilski” con un master in pedagogia e il posto delle belle arti nella vita sociale, come educazione. Attualmente è insegnante delle arti figurative in una scuola privata. Fino ad oggi Eli Gerasimova ha realizzato quattro mostre personali, attualmente tante delle sue opere sono in possesso di collezionisti e istituti pubblici. IMMAGINARE…… è il tema della sua esposizione d’arte.

Tutte le opere che fanno parte di questa mostra d’arte sono nate per provocare le persone, e permettere loro di entrare nel mondo della fantasia, di tornare nel passato, nell’infanzia e sentirsi di nuovo bambini. Lo scopo è portare gli adulti nel mondo dei bambini, un mondo magico, non realistico. I bambini che sono capaci di dare forza alla fantasia, con la loro mente, trasparente e innocente.

La sua idea è di staccare il visitatore adulto, della realtà troppo conosciuta, come ambiente, con forme e oggetti e portarlo in un mondo immaginario.

I suoi quadri si possono collocare nel campo della pittura astratta, che le dà la possibilità di esprimere i suoi sogni e le sue fantasie. Tramite le forme, le linee e i colori diversi creano composizioni astratte molto esclusive. Mescolando diverse forme geometriche, linee e materie - si crea un’opera d’arte stratificata ed eclettica, che porta messaggi segreti e idee. La compattezza e la struttura si costruiscono usando la tecnica di collage, mix media, tinte acriliche, argilla, tela ecc. Le forme creano movimenti dinamici e armoniosi, nuove spazialità, trasfusione e gioco dei colori.

La varietà dei materiali ed elementi, esteticamente unite tra di loro creano delle composizioni, che a prima vista non seguono un racconto, ma sono in equilibrio, ricchi di avvenimenti, che ci portano in un mondo immaginario.

In breve :

Orario aperturaTitolo Mostra: “Solo Exhibit”

Opening Mostra: venerd’ 01 marzo 2024 alle ore18:00

Durata Mostra: dal 01 marzo al 07 marzo 2024

Luogo: Medina Art Gallery / Via Angelo Poliziano 32-34

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com-Tel. +39 06 960 30 764

Social: facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte

Website: https://www.medinaroma.com

Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00