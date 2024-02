Descrizione evento:

Una visita guidata da non perdere per andare insieme alla scoperta di uno dei più suggestivi palazzi nobiliari di Trastevere. La storia di Palazzo Corsini inizia nel 1511 con l’edificio fatto costruire da Raffaele Riario sui terreni di Via della Lungara, ma è tra 1659 e 1689 che diviene protagonista in città quando fu eletto residenza dalla regina Cristina di Svezia, trasferitasi a Roma dopo la conversione al cattolicesimo. La proprietà passo ai Corsini nel 1736 dopo l’elezione al soglio pontificio di Clemente XII: la ricca famiglia fiorentina aveva infatti bisogno di una residenza a Roma adatta al nuovo status! Ed è grazie a loro che l’importante collezione d’arte andò a formare quella straordinaria quadreria romana – con opere di Caravaggio, Reni, Guercino, Rubens e van Wittel – che, ancora oggi, è l’unica ad essere rimasta pressoché inalterata!



Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.



Quando: Domenica 03 Marzo 2024 alle ore 16:15



Appuntamento inVia della Lungara n. 10, all’ingresso della Galleria



Costi: € 12 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it