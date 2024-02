Descrizione evento:

A POMEZIA, PER TUTTO MARZO “FARE ARTE” A 360° CON ASSOPLEIADIARTE

1-2-3 MARZO SI INIZIA CON SUPER MOON!!!!

Arriva Fare Arte, una rassegna artistica che vede impegnati gli artisti di Assopleiadiarte che è l’organizzatrice, ed artisti di ogni dove. In calendario quattro mostre, una personale a tre, e tre collettive, che saranno in visione del pubblico per tutto il mese di marzo 2024 presso la Torre Civica di Pomezia. La rassegna, patrocinata dal comune di Pomezia, prevede l’esposizione di opere pittoriche, disegno, scultura e mosaico che spaziano nelle più varie tecniche. Si inizierà con “Super Moon”, la mostra è prevista il 1-2-3 marzo. Protagonista della collettiva è la luna, rappresentata in ogni stile e tecnica. Notturni magici e bagliori lunari si spalmano su paesaggi misteriosi. Di proseguo “Noi”, la prima personale di Cathy Kieffer, Luigia Gabrieli e Sonia Scognamiglio, che le vedrà impegnate l’8-9-10 marzo, proprio in occasione della Festa della Donna. Le tre pittrici si confronteranno con opere di ultima produzione che vanno dal paesaggio al figurativo, spaziando nelle più varie tecniche pittoriche. Il 15-16-17 marzo, “Sfumature di Rosso o di Blu”. In questa collettiva, questi saranno i colori, con i quali gli artisti potranno esporre le loro opere, sia in rosso sia in blù e colori derivanti, o solo monocromatico con uno dei due. Ultimo appuntamento con “Alberi e paesaggi incantati”, un viaggio nella paesaggistica e nella natura, una collettiva che il 22-23-24 marzo ci porterà la poesia delle foreste e delle ambientazioni boschive, ricche di fascino e di incanto, è il tema della mostra che chiuderà la rassegna Fare Arte, a dimostrazione di quanta creatività si evince nel nostro territorio di Pomezia e dintorni. Paolo Sommaripa, che questo anno celebra i suoi 50 anni si arte, artista e presidente di Assopleiadiarte, continua la conduzione di questa associazione artistica originale, viva e sempre pronta alla promozione dell’arte e della cultura nella nostra città. Visite; 9.00- 12.30 e 16.00-19.30. Vernissage venerdì 1 marzo alle 18.00.