Prenotazione obbligatoria su https://artistinaty.it/event/la-splendida-roma-imperiale/



www.artistinaty.it - artistinatyspettacolo@gmail.com



Vantaggi entro il 29 febbraio, per gruppi e famiglie di almeno 4 persone, già soci.



La nostra meravigliosa passeggiata si svilupperà nell’ area dei Fori Imperiali. Cominceremo ad esplorare le bellezze della Roma Imperiale partendo dalla Colonna di Traiano. Scopriremo ogni minimo dettaglio dei resti delle cinque grandi piazze imperiali che si aggiunsero a partire dal periodo di Cesare, fino al più antico Foro Romano. Conosceremo insieme alla nostra guida esperta, la storia e l’uso di questi incantevoli spazi.



La passeggiata sarà anche un’occasione per ripercorrere, non solo la storia degli scavi archeologici in quest’area, ma anche quella dei cambiamenti urbanistici che hanno caratterizzato in tempi più recenti le vicende di questa parte della nostra città.