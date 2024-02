Descrizione evento:

Rara opportunità per visitare la tenuta con il Castello di impianto medievale, appartenuto agli Alberteschi, agli Anguillara e ai Massimo. All’inizio del ‘600 M. Peretti, nipote di Sisto V, lo arricchì con la costruzione di un Palazzo. Nel ‘700, proprietari i Falconieri, vennero decorati da Pier Leone Ghezzi, celebre caricaturista, il grande salone, gli ambienti della residenza fortificata e l’attigua Cappella ottagonale disegnata dal Fuga. Il cinquecentesco Borgo di Palidoro con la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e il piccolo borgo di Castel di Guido con la chiesa dello Spirito Santo.



App. ore 07:45 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini COIN).



Contributo € 40,00 comprensivo di bus GT + visite. Ingressi € 10,00.



Rientro alle 14:00 circa. prenotazione entro giovedi 14