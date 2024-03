Descrizione evento:

Il 29 marzo 2024 in piazza Garibaldi verrà presentato il compianto di Cristo statuario, 18 statue monumentali uniche nel suo genere a livello mondiale. L'evento è organizzato dal comune di Monterosi congiuntamente alla pro-loco e alla parrocchia di Santa Croce. Non mancate, le statue, sono state realizzate a mano in oltre 11 anni di lavoro, utilizzando le tecniche rinascimentali. Evento presentato per la prima volta in Italia.