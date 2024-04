Descrizione evento:

Frasso Sabino



Domenica 21 aprile - Area Mercato







1ª SAGRA DELLA PECORA



con degustazioni e musica







La Pro Loco di Frasso Sabino organizza la prima edizione della Sagra della Pecora, che si terrà domenica 21 aprile presso l'Area Mercato di Osteria Nuova.







Dalle 12 fino a sera, sarà possibile degustare un'ampia varietà di ricette a base di pecora, che sapranno esaltare il gusto unico di questa prelibatezza.







Dagli immancabili gnocchi al castrato, agli arrosticini fino alla pecora aju cutturu, ce n'è davvero per tutti i gusti. Non mancheranno birra e patatine fritte per accompagnare i piatti principali.







Tante le attività in programma. Per i bambini tante attività sportive nell'adiacente campo sportivo a cura della Polisportiva di Frasso Sabino.







Per gli adulti visite guidate gratuite alla Grotta dei Massacci, tra più importanti monumenti della Sabina, ma anche musica e dj set dal pomeriggio per ballare e divertirsi.







Un'occasione da non perdere per trascorrere una giornata all'insegna del buon cibo, del divertimento e della tradizione.







Per informazioni:



Pro Loco di Frasso Sabino



Tel: 3472596608