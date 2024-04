Descrizione evento:

Nuova Acropoli sabato 20 aprile 2024 si unisce alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra con una iniziativa all’aperto presso il nuovo parco Marconi. La manifestazione, patrocinata dal Municipio XI di Roma, è gratuita e prevede un programma ricco di eventi dall’alba al tramonto: incontri culturali, laboratori pratici e giochi a tema, anche per bambini, pensati per la sensibilizzazione e per il rispetto dell'ambiente.



Partecipa anche tu!



Seguici sul canale Telegram per rimanere aggiornato sul programma o scrivici per avere maggiori informazioni a roma@nuovaacropoli.it oppure al 3519378073.