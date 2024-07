Descrizione evento:

Venerdì 5 e sabato 6 luglio dalle ore 18:00 il centro storico di Terracina diventa scenario per la promozione dei prodotti agricoli e gastronomici di eccellenza locale e regionale. Torna Mangiare con Gusto, la nota manifestazione giunta all’undicesima edizione, che ogni anno propone ai visitatori un percorso enogastronomico dedicato al cibo di qualità.

Oltre 25 produttori provenienti da diverse parti della regione Lazio e anche fuori regione, potranno far conoscere ai visitatori le loro tipicità culinarie.

Pasta, salumi, formaggi, olio evo, verdure Bio, dolci, miele, liquori, vino e tanto altro per un menù a Km0 e un ricco paniere di eccellenze gastronomiche.



Degustazioni, laboratori, talk informativi e cibo di qualità in un evento che divulga la cultura del mangiare e bere bene.



Per gli espositori /produttori interessati a partecipare inviare una e-mail a mangiarecongusto@almadela.it



Vi invitiamo a seguire le pagine Instagram e Facebook di mangiarecongusto.it per rimanere aggiornati sul programma.



La manifestazione organizzata dall'associazione Eccellenze d'Itaia e Almadela , è realizzata con il patrocinio del Comune di Terracina

www.almadela.it