Descrizione evento:

Una passeggiata primaverile per andare insieme alla scoperta del più meridionale dei mitici Sette Colli su cui venne fondata Roma, l’Aventino. In questo angolo di città senza tempo, sarà possibile farsi sorprendere dai racconti e dalle antiche tradizioni legate alle vicende e alle leggende della città, ma anche ammirare panorami mozzafiato su tutta Roma! Il verde colle, infatti, è in grado di offrire a tutti i suoi visitatori un congeniale ed imperdibile mix di storia, cultura e natura. E con l’occasione, in vista della riapertura primaverile, sarà possibile entrare nello straordinario Roseto Comunale, aperto appositamente per festeggiare il Natale di Roma. Che aspetti a prenotare? Ti aspettiamo!

La passeggiata prevede il solo ingresso al Roseto Comunale.

Quando: Domenica 28 Aprile 2024 alle ore 16:00 Appuntamento in Piazzale Ugo La Malfa, davanti al monumento di Mazzini Costi: € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it