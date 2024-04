Descrizione evento:

E’ una visita guidata da non perdere quella che ci condurrà all’interno delle terme imperiali più famose di Roma, volute da Caracalla nel III secolo d.C. A pochi passi dal Circo Massimo sorge infatti uno dei più estesi complessi termali del mondo, che conserva ancora oggi i portentosi resti dell’immensa struttura originaria. Potremo così scoprire insieme molti aneddoti e curiosità sulle abitudini quotidiane degli antichi romani e conoscere tutti i segreti di questo sofisticato ed elegante complesso architettonico, perfetta unione di genio ingegneristico e lussuoso sfarzo decorativo! Grazie ai racconti della nostra archeologa, le Terme di Caracalla non avranno più segreti: ti aspettiamo!

Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.

Quando: Domenica 05 Maggio 2024 ore 16:00 Appuntamento in Viale delle Terme di Caracalla, all’ingresso dell’area archeologica Costi: €12 a persona + biglietto gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 3465920077 | info@lasinodoro.it