Descrizione evento:

A partire dal 3 maggio, da Roma, riprenderà il percorso letterario condotto dallo studioso Massimo Gerardo Carrese, accompagnato dai suoi due volumi: il saggio sulla fantasia intitolato "Il grande libro della fantasia", pubblicato da il Saggiatore, e "SpuntiSunti", un'opera di narrativa sgrammaticata edita da déclic. Le tappe includono Perugia, Napoli, Bari, Matera, Parma, Genova, Lodi, Padova, Bologna e Cefalù. Massimo Gerardo Carrese, studioso di fantasiologia da oltre vent'anni, fantasiologo di professione, musicista, anagrammista, saggista e creatore di giochi linguistici, numerici e artistici, sta attualmente presentando i suoi due libri in varie località italiane dal 13 dicembre scorso. Dopo una breve pausa il suo tour riprenderà da Roma il 3 maggio presso la libreria Altroquando (alle ore 19 in via del Governo Vecchio 82), dove presenterà "Il grande libro della fantasia" insieme a Marco Giovenale, Daniela Fabrizi e Ivan Talarico. Quest'opera esplora la creatività, la fantasia e l'immaginazione, considerandole una storia da narrare e una scienza da applicare: la fantasiologia. Questo studio integra approcci provenienti dalla psicologia, dalla filosofia, dalla letteratura, dalle arti visive e da altre discipline per comprendere il ruolo e l'importanza della fantasia nella vita umana, intesa non come un modo per evadere dalla realtà, ma come uno strumento di conoscenza. Dal mondo della filosofia antica all'arte contemporanea, fino all'intelligenza artificiale, il libro attraversa le epoche per mostrare il legame intrinseco tra fantasia, immaginazione e creatività, e come queste elementi strutturino la nostra realtà.