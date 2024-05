Descrizione evento:

Visita Guidata Mosè di Michelangelo e la Suburra Passeggiando in un quartiere dell’Antica Roma La visita inizia dal Mosè di Michelangelo, colossale statua che da vicino mostra tutta la sua maestosità e grandezza. Dopo questa esperienza memorabile raggiungeremo il malfamato quartiere della Suburra, abitato in passato da persone povere, teatro di malaffare e della criminalità. A fine tour raggiungeremo il grande muro che Augusto volle per dividere il pericoloso quartiere dalla zona di rappresentanza di Roma, regalandoci uno degli affacci più belli e suggestivi della città. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3736 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 18 Maggio 2024 h 16:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: dalle ore 15:45 a Piazza di San Pietro in Vincoli 4/a Tariffa: €15,00 incluso auricolari Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la visita sarà annullata, previo preavviso.