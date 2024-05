Descrizione evento:

Giornata Mondiale della Diversità Culturale: martedì 21 maggio 2024 ore 19 vieni a trovarci presso il Cantiere Testaccio (via G. B. Bodoni 90/A) per partecipare a un incontro culturale che ha l'obiettivo di celebrare la ricchezza delle diverse culture del mondo con una conferenza a tema. Il titolo dell'incontro è "MITI DIVERSI PER UN UNICO MESSAGGIO".



Ti aspettiamo!



La prenotazione è obbligatoria!

Seguici su Telegram per rimanere aggiornato o scrivici per avere maggiori informazioni a roma@nuovaacropoli.it oppure al 351 9378073.