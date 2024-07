Descrizione evento:

“VIVI Il Saluto al Sole”, il consueto appuntamento estivo della rassegna di yoga gratuito, ideato e sostenuto da VIVI, si rinnova giungendo alla sua XI edizione.







Da martedì 4 giugno a domenica 15 settembre 2024 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 presso VIVI – Villa Pamphili.







La rassegna è organizzata e sponsorizzata da VIVI come parte dell’impegno benefit del marchio ad incidere positivamente sull’ambiente che la circonda.











VIVI, Food & Lifestyle brand, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, è lieto di dare inizio alla stagione dello yoga, giunta alla sua XI edizione, da martedì 4 giugno a domenica 15 settembre 2024. Da martedì a domenica dalle ore 19.00 alle ore 20.00, VIVI - Villa Pamphili offre lezioni gratuite di yoga per appassionati e neofiti della disciplina. Sabato 8 giugno 2024 ci sarà l’apertura ufficiale con Federico Insabato. Venerdì 21 giugno 2024 evento speciale per la Giornata Mondiale dello Yoga con Federico Insabato e musica dal vivo. Tutti i mercoledì: Yoga per bimbi dalle 18.00 alle 19.00 a cura di Federico Insabato e EduYoga e Tai Chi dalle 19.00 alle 20.00 con il maestro Gianluca Pellegrini.







Da martedì 13 a domenica 18 agosto 2024, la rassegna di yoga gratuita si interrompe per una pausa estiva.







“VIVI Il Saluto al Sole” è una iniziativa che VIVI, Società Benefit e azienda B Corp, ha fortemente voluto e sostenuto, dal 2013, fino a farne un vero e proprio punto di riferimento per l’estate romana.







Daniela e Cristina, orgogliose del successo della manifestazione giunta alla sua XI edizione, ricordano “L’iniziativa è nata pensando ai nostri clienti e al beneficio di una rassegna di yoga gratuito da praticare immersi nel verde di uno dei parchi più grandi della Capitale.” e proseguono “Ringraziamo il Presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, e il Comune di Roma che hanno patrocinato questa iniziativa apprezzata negli anni da migliaia di cittadini romani.”







Le lezioni di yoga sono ideali per concedersi un momento di benessere e armonia fisica e mentale. Il “Saluto al Sole” consiste in una sequenza dinamica di 12 posizioni, da realizzare in un movimento fluido, abbinato alla respirazione. Questa pratica yoga ha numerosi benefici: è molto efficace per allungare e tonificare i muscoli del corpo, aiuta a correggere posture sbagliate, sviluppa concentrazione, coordinazione ed equilibrio, calma la mente e regola il sonno.







Accanto a VIVI - Villa Pamphili, le lezioni saranno un modo piacevole per fare sport e respirare l’aria pulita in tranquillità e all’ombra dei pini del parco. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e iscriversi alla VIVI Green Card sul sito VIVI.







Dopo la pratica, si potrà gustare in allegria un aperitivo o una cena sana e leggera, con i dolci colori del tramonto e il verde intenso del parco intorno, ammirando una magnifica vista sulla città.







Per maggiori informazioni:



https://vivi.it/store/villa-pamphili/yoga/







Hashtag della manifestazione:

#viviilsalutoalsole



#vivivillapamphili