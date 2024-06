Descrizione evento:

Una visita guidata assolutamente da non perdere alle Case Romane del Celio, accompagnati da un archeologo, per scoprire insieme tutti i segreti nascosti in questo angolo di Roma. Sul Celio infatti, proprio al di sotto della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, si trovano i resti di una straordinaria dimora di epoca romana, con splendidi affreschi conservatisi perfettamente fino ai nostri giorni. Il complesso, ampio e articolato, è ricco di storia e suggestioni: al suo interno si trovano infatti le antiche tracce di unione tra simbologia pagana e culto cristiano, che proprio tra il III ed il IV secolo iniziò ad essere molto diffuso a Roma. Secondo tradizione questa era infatti la sontuosa dimora dove i due santi fratelli, Paolo e Giovanni, furono martirizzati, ma con la nostra visita guidata scopriremo che dentro le Case Romane del Celio si cela ancora molto di più! Ti aspettiamo.

Quando: Sabato 8 Giugno 2024 alle ore 10.15

Appuntamento in Piazza dei Santi Giovanni e Paolo, davanti alla Chiesa

Costi: € 13 + biglietto di ingresso (intero €8; ridotto €6; gratuito per minori 6 anni). Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it