Descrizione evento:

Dal 7 al 13 Giugno Orte Scalo in festa per celebrare il patrono Sant'Antonio da Padova.



Quest'anno il Comitato Classe 1983 organizza la festa in onore del Santo protettore.







Gli appuntamenti in cartellone andranno avanti per una settimana con intrattenimento nel pomeriggio per i bambini e spettacoli di vario genere, mentre la sera sarà dedicata alla musica, la moda, show e si concluderà con un grandioso spettacolo pirotecnico.







Sul palco di Piazza Giovanni XXIII, di fronte alla stazione, saliranno artisti come MIWA E I SUOI COMPONENTI, DADO, LUI E GLI AMICI DEL RE. Tra i più attesi : DONATELLA RETTORE e SAMUELE BIRIBICCHI.







Nella stessa piazza sarà allestito anche lo stand gastronomico del Comitato Classe 1984.