Descrizione evento:

Nel rione Ludovisi e precisamente in via degli Artisti, a pochi metri di distanza dalla blasonata via Veneto, si presenta ai visitatori l’imponente Chiesa di Sant’Isidoro degli Irlandesi, la cui storia inizia nel 1621 quando un gruppo di frati francescani spagnoli, in occasione della beatificazione di Isidoro, Dottore della chiesa, decisero di realizzare a Roma un centro per la loro vita comunitaria, affidando i lavori all’architetto Antonio Felice Casoni. Pochi anni dopo però, la sua storia cambiò radicalmente con l’arrivo di Luca Wadding, frate francescano di origini irlandesi. Tra i capolavori custoditi all’interno vi è certamente la Cappella de Sylva commissionata a Gian Lorenzo Bernini e la raffinata pala d’altare dell’Immacolata Concezione realizzata da Carlo Maratta. Insomma, una visita guidata da non perdere per andare alla scoperta di un gioiello “nascosto” di Roma: ti aspettiamo!

Quando: Giovedì 20 Giugno alle ore 10:45

Appuntamento in Via degli Artisti n. 41, all’ingresso della Chiesa

Costi: € 12 a persona + biglietto di ingresso (intero €10; ridotto €5). Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it