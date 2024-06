Descrizione evento:

Sabato 22 giugno alle 17.00, presso il Teatro in casa – Interno 13 (zona Casilina – Torpignattara), ci sarà lo spettacolo di burattini per bambini “Un pifferaio…quasi magico” messo in scena da Piera Fumarola.



Prendendo spunto dalla famosa fiaba dei fratelli Grimm, Prilla (Piera Fumarola) fa raccontare ai suoi burattini la storia divertente, surreale e interattiva…a modo loro.

Come tutti i burattini nuovi di zecca e nati artigianalmente, e non ancora abituati alle regole, anche loro vorranno stravolgere le scene reinventando il finale, supportati dall’aiuto fantasioso del piccolo pubblico.

E, dulcis in fundo, un incantesimo vagante lancerà alcuni personaggi nel futuro, ai tempi nostri, trasformati in creature reali, dando vita ad una serie di situazioni comiche: per il pifferaio sarà impossibile vivere come nelle favole, dovrà cercare un’altra soluzione. E un nuovo lavoro.

Ma quale?

Venite al nostro teatro in casa per scrivere il lieto fine!!



Regalino a sorpresa a fine spettacolo.



Adatto ad un pubblico dai tre anni in su.



Ingresso e merenda ore 17,00.

Inizio spettacolo ore 17,30.

Durata spettacolo 60 minuti.



P. S. presenza felina in casa.



Posti limitati prenotazione obbligatoria.



Divertimento assicurato.

Costo: 10 euro con merenda



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it | 3383609134