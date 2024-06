Descrizione evento:

Una visita guidata con apertura straordinaria al complesso monumentale del Santo Spirito in Sassia assolutamente da non perdere! Un complesso molto antico la cui storia è profondamente legata alla tradizione di ospitalità e cura ospedaliera a vantaggio degli “ultimi”, degli abbandonati e dei malati. Fondato dai Sassoni nel VII secolo per accogliere i pellegrini diretti alla tomba di Pietro, fu trasformato da papa Innocenzo III nel primo ospedale per anziani e infermi, ma è tra Quattrocento e Seicento che raggiunse il suo massimo splendore grazie ai sapienti interventi di artisti quali Baccio Pontelli, Andrea Bregno fino a Gian Lorenzo Bernini. Una visita guidata a cui è impossibile mancare per andare insieme alla scoperta delle sontuose Corsie Sistine, del Chiostro e del Salone del Commendatore: ti aspettiamo!

Quando: Sabato 29 Giugno alle ore 16:45 Appuntamento in Borgo Santo Spirito n. 1, all’ingresso del Complesso Costi: € 18 a persona. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it