Siamo lieti di annunciare una speciale iniziativa in collaborazione con il servizio veterinario ASL Frosinone. Vieni a trovarci per la Giornata Gratuita del Microchip dedicata ai nostri amici animali.

Giornata Gratuita del Microchip per i nostri amici a quattro zampe!



Sabato 29 giugno

Ore 10:00 - 12:00

Campo Sportivo Comunale “Candido Damizia”



Questa è un'occasione imperdibile per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei tuoi animali domestici. Il microchip è fondamentale per l'identificazione e il ritorno a casa dei nostri amici pelosi in caso di smarrimento.



Porta il tuo cane al Campo Sportivo Comunale e approfitta di questo servizio gratuito!



Non mancare! Vi aspettiamo numerosi!