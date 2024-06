Descrizione evento:

Una visita guidata da non perdere per andare insieme alla scoperta di una delle necropoli etrusche più straordinarie del Lazio: la Banditaccia di Cerveteri, sito UNESCO dal 2004! La necropoli, che oggi dista circa 1.5 km dalla città moderna, è sorta al di sopra di una rupe con un’estensione di circa 100 ettari ed è veramente unica nel suo genere: si tratta infatti di una vera e propria città destinata ai morti, interamente scavata nel tufo, con tanto di “strade, case, piazze e sepolture di diverse tipologie”. Tra le tombe più famose meritano una particolare menzione quella dei Vasi Greci, dei Letti e dei Sarcofagi e ovviamente la celebre Tomba dei Rilievi. Non resta quindi che partecipare alla nostra visita guidata alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri per poter scoprire la grandiosità di questa sepolture etrusche!

Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.

Quando: Domenica 07 Luglio 2024 ore 10:30 Appuntamento in Via della Necropoli, all’ingresso del sito a Cerveteri (davanti alla biglietteria) Costi: €15 a persona (biglietto di ingresso gratuito per tutti). Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it