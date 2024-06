Descrizione evento:

Dopo il grande successo degli scorsi anni sono ricominciati i talk estivi!



La location di quest’anno sarà il parco Marconi, sulla riva del Tevere, un parco che dalla sua apertura nel 2022 ha rappresentato un luogo di grande aggregazione per le persone del quartiere e non solo.



Con quattro incontri tra giugno e settembre, scopriremo insieme l’arte, la politica, la religione e la scienza e come queste rappresentino per l’uomo strade diverse di accesso alla conoscenza e alla comprensione del mondo e delle sue leggi.



La filosofia, in quanto amore per il sapere, rappresenta l’asse portante di questa ricerca, perché da sempre spinge l’uomo ad indagare la profondità dell’animo al suo interno e la realtà e la bellezza del mondo al suo esterno.



Ogni conferenza sarà dedicata ad un personaggio famoso che ha portato immenso valore nel suo ambito, che sia artistico, politico, religioso o scientifico, dimostrando come la passione e l’impegno in ciò che si fa siano in grado di rendere la vita piena di significato.



Ti aspettiamo martedì 2 luglio 2024 alle ore 19 con il secondo talk parlando di Leonardo Da Vinci!



Non mancare!







Contattaci al numero 351 9378073 o via email a roma@nuovaacropoli.it