Descrizione evento:

Una visita guidata per andare insieme alla scoperta della seconda sede del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: la straordinaria Villa Poniatowski. Inaugurata nel 2012, ospita al suo interno importanti e preziosi reperti provenienti dal Latium Vetus e dall’Umbria grazie ai quali sarà possibile conoscere storia e curiosità degli Etruschi e degli Italici. Ma le sorprese non finiscono qui. La villa infatti deve il proprio nome al principe Stanislao Poniatowski, nipote dell’ultimo re di Polonia, che incaricò Giuseppe Valadier di importanti lavori di restauro alla residenza. Le sue sale sontuosamente decorate ad affresco, lasciano facilmente immaginare tutto l’antico fasto di uno straordinario angolo di Roma, ancora poco conosciuto. Impossibile mancare: ti aspettiamo! Quando: Sabato 13 Luglio 2024 alle ore 16:4 5 Appuntamento in Piazzale di Villa Giulia n.9, all’ingresso del Museo Etrusco di Villa Giulia Costi: € 12 a persona + biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it