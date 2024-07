Descrizione evento:

La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium continua la sua esplorazione delle arti con un'attenzione sempre crescente all’interdisciplinarità e alla sperimentazione rafforzando il senso di comunità sul territorio in cui opera. In collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e il Comune di Teramo, la Fondazione presenta il festival diffuso “Dancing Movie Stars” sul prestigioso palco del Teatro Grande dell’AND e a Piazza Sant’Anna, situata nella zona più antica del centro storico di Teramo. Dal 20 al 25 luglio, quattro giorni di programmazione intensa dedicata al dialogo tra arti performative e cinematografiche, con omaggio ad alcune delle figure più importanti della danza: da Martha Graham, una delle pioniere della danza moderna americana, a Pina Bausch, all’avanguardia per il suo tempo con l’ideazione del teatro-danza, a Ida Rubinštejn, la danzatrice e mecenate russa, promulgatrice dell’Arts aux trois visages, con la fusione di canto, danza e testo.

Una staffetta di appuntamenti volti a celebrare l’arte in tutte le sue forme, rendendo Roma e Teramo le protagoniste indiscusse di un’estate all’insegna dello spettacolo dove artisti, performer, danzatori, esperti di teatro e di danza e registi si uniranno per omaggiare il ventennale del Teatro Garbatella.

Dancing Movie Starsè l’occasione per respirare ancora una volta un nuovo modo di vivere lo spettacolo, dando modo alla Fondazione Teatro Palladium Roma Tre, diretta da sei anni dal prof. Luca Aversano,di perseguire la propria missione senza sosta: consolidare il teatro come punto d'incontro tra arte, cultura e ricerca scientifica, coinvolgendo anche – in questo progetto – docenti e studenti del corso di dottorato in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza, promosso dal DAMS dell’Università Roma Tre insieme con Università di Teramo, Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Accademia Nazionale di Danza, Accademia di Belle Arti di Roma, Rome University of Fine Arts, Conservatorio Luca Marenzio di Brescia).

Dancing Movie Starsoffre così un ricco programma di proiezioni cinematografiche, performance dal vivo e contributi di esperti, accademici e coreografi sui palchi di Lazio e Abruzzo, racchiudendo l'essenza del Teatro Palladium.

Si parte sabato 20 luglio 2024, dalle ore 20.45, al Teatro Grande - Accademia Nazionale di Danza, Largo Arrigo VII, 5 Roma,doveLuca Aversano(Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium), Paola Besutti (Vicedirettrice del Dipartimento di Scienze della comunicazione, Università di Teramo) e Anna Maria Galeotti (direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza) inaugureranno “Dancing Movie Stars” con i saluti istituzionali, la presentazione del progetto e la proiezione di A dancer’s worlddi Peter Glushanok (1957). Nel documentario la ballerina, coreografa e insegnante Martha Graham offre una visione approfondita delle sue teorie sulla danza, mentre i membri della Dance Company da lei fondata mostrano alla telecamera sequenze topiche della sua tecnica.

Segue la ricostruzione curata da Caterina Rago di Acts of Light di Martha Graham (1981) eseguito dagli studenti del 1° Biennio B della Scuola di Danza Contemporanea AND. Ospite d’onore della serata d’apertura la pioniera della danza moderna in Italia Elsa Piperno, con la partecipazione di Caterina Rago, direttrice artistica, coreografa e fondatrice di CRDance.

A Teramo, a Piazza Sant’Anna, l’appuntamento con “Dancing Movie Stars” è in programma il22 luglio dalle 20.45: dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, il Rettore eletto dell’Università di Teramo Christian Corsi, Antonio Filipponi, Assessore alla Cultura del Comune di Teramo, Luca Aversano e Paola Besutti, si assisterà alla proiezione del film La Nave introdotto da Gabriele D’Autilia, docente di Fotografia e Cinema e Media e culture visualiall’Università di Teramo, e Gloria Giordano, docente di Teoria della danza all’Accademia Nazionale di Danza. La pellicola del 1921, di Gabriellino D’Annunzio e Mario Roncoroni, porta sullo schermo una tragedia che segna le origini di Venezia con Ida Rubinštein, diva della Belle Époque, ballerina, attrice e mecenate russa. Segue la sonorizzazione dal vivo del film da parte della Roma Tre Jazz Band con Nicola Concettini al sax e direzione musicale, Andrea Marrocco al pianoforte, Giovanni Di Carlo alla chitarra, Ludovico Aru al contrabbasso/basso e Sergio Mazzini alla batteria.

Tornando a Roma, martedì 23 luglio 2024 verrà proiettato Pinadi Wim Wenders (2011): il Premio Oscar celebra l’eredità di Pina Bausch, conducendo lo spettatore in un viaggio sensuale e esteticamente potente, seguendo gli artisti della leggendaria compagnia Tanztheater Wuppertal, e catturando l'essenza della sua straordinaria visione artistica. La pellicola sarà introdotta dalla giornalista e critica di danza Donatella Bertozzi e dal ricercatore ed esperto di studi di cultura visuale Elio Ugenti.

Giovedì 25 luglio 2024 sarà di nuovo proiettata la pellicola La Navecon l’introduzione di Samantha Marenzi, docente di Iconografia del teatro e della danza, Danza in Video e Teorie e pratiche della danza – XIX-XXI secolo, e Veronica Pravadelli, docente di Cinema, del Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre. A seguire la Roma Tre Jazz Band chetorna ad eseguire la sonorizzazione dal vivo della pellicola.

Dancing Movie Starsè un progetto speciale Cinema del Ministero della Cultura - Direzione Cinema, promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, ideato da Luca Aversano, Paola Besutti, Annamaria Galeotti, Gloria Giordano, Nika Tomasevic con la partecipazione del Dottorato in Culture, pratiche e tecnologie del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza (Università Roma Tre, Università di Teramo, Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Accademia Nazionale di Danza, Accademia di Belle Arti di Roma, Rome University of Fine Arts, Conservatorio Luca Marenzio di Brescia).

Roma – Teramo, dal 20 al 25 luglio 2024

Teatro Grande - Accademia Nazionale di Danza, Largo Arrigo VII,5- Roma

Piazza Sant’Anna - Teramo

Ingresso libero