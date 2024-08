Descrizione evento:

A Tarquinia Lido torna il Festival Summer HOLI, l’happening musicale gratuito più atteso dell’estate organizzato da Sottosuono EventGroup. L’appuntamento è domenica 11 agosto, dalle 16 fino a tarda notte, sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi. La sesta edizione, che avrà come partner ufficiale “Red Bull”, si preannuncia speciale con due grandi palchi, deejay set, animazione, corpo di ballo con coreografie, spettacoli, maxischermi e tante altre sorprese, tra cui un’area eventi con stand “colorbag” e “mixology” a fare da spettacolare ingresso. “La scorsa estate il festival ha avuto un successo di pubblico, mai riscontrato negli anni precedenti - affermano Daniele Limoli e Massimiliano Testaguzzi della Sottosuono EventGroup –. La manifestazione è diventata un evento dalla forte valenza turistica, che richiama avventori provenienti da varie città come Perugia, Firenze, Viterbo e Roma e dai comuni del comprensorio, creando un notevole indotto economico per le attività commerciali e ristorative. Un aspetto cui teniamo particolarmente è quello della sicurezza: adulti, giovani e bambini si sono sempre ritrovati insieme per ballare e divertirsi in assoluta tranquillità. Anche per questa edizione, mettiamo in campo uno sforzo organizzativo importante, curando nei minimi dettagli ogni aspetto: da quello logistico a quello artistico. Un ringraziamento va al Comune di Tarquinia, agli enti e a tutti gli imprenditori locali, che rendono possibile realizzare il festival”.







Che cos'è il Festival Summer HOLI 2024



“Holi” è un festival della tradizione indiana, dedicato ai colori all’amicizia e all’amore. Dalla festa religiosa induista si è preso spunto per un evento dove la combinazione tra musica e colori crea uno spettacolo senza paragoni.







I colori



Rivestono un’importanza fondamentale. Si lanciano polveri colorate per dipingersi dalla testa ai piedi, quando si balla e si sta insieme per divertirsi. Sono anallergiche, certificate e totalmente innocue per la salute. Sono previsti due lanci per riempire l’aria di colori, alle 18.30 e alle 23.30, e dare vita a uno spettacolare caleidoscopio che si muove al ritmo della musica.







Musica e balli



Durante il festival si balla, si canta ci si abbraccia e ci si diverte in compagnia. La spiaggia libera di piazzale delle Naiadi si trasformerà in una grande area danzante, che vedrà da una parte un palcoscenico di 6x10 metri, completo di impianto audio, luci spettacoli ed effetti speciali, quali cannoni e geyeser CO2, sparkular luminosi, spara coriandoli professionali, monitor ledwall a led di ultima generazione e a basso consumo e fontane fredde; dall’altra un contro palco di 12x4 metri con la regia e 2 aree privé 4x4 metri.







Collaborazioni e patrocini



Il Festival Summer HOLI 2024 ha il sostegno del Comune di Tarquinia e il patrocinio dell’Università Agraria e vede la collaborazione della Pro loco Tarquinia. Il festival è inserito nel calendario delle manifestazioni estive.







Media partner e main sponsor Il Festival Summer Holi 2024 ha come media partner IdeaRadio Civitavecchia e main sponsor Guglielmi Rent, Ottica Fabio, Giordano Brizi Eventi, Global Com, associazione Agri Feroci Laziali e varie attività commerciali locali.





I canali social Per rimanere aggiornati sul festival è possibile seguire le nostre pagine ufficiali Facebook “Sottosuono EventGroup” i profili instagram e TikTok “Sottosuono EventGroup” e sul sito web www.sottosuonoeventgroup.it.