Descrizione evento:

PRENDE VITA IL FERRAGOSTO PALIANESE

Una manifestazione all'insegna del divertimento, della tradizione e della cultura











Prende forma il culmine dell’Estate Palianese 2024 e del suo Ferragosto con la presentazione di un ricco calendario di eventi che coinvolgono la la cultura, la tradizione, l’intrattenimento.







L’Assessore alla Cultura Simone Marucci: «Già da questo weekend siamo orgogliosi di poter offrire un variegato programma per le immancabili e attese feste estive, frutto del lavoro congiunto tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni locali e tutti i volontari che come sempre contribuiscono all’organizzazione. Giorni di condivisione e divertimento per palianesi e visitatori con spettacoli di qualità, a partire dal concerto de “Le Vibrazioni”, une delle più rinomate band italiane con oltre venti anni di carriera. Tanti altri i concerti e gli spettacoli nel palinsesto insieme all’immancabile rievocazione storica e il percorso enogastronomico che contraddistinguono il nostro paese. Il tutto per garantire l’accoglienza della nostra città, accrescendo la cultura del territorio e promuovendo l’immagine del comune di Paliano soprattutto dal punto di vista turistico, perché siamo convinti che gli eventi estivi rappresentino uno dei momenti fondamentali per incontrarsi e per vivere e condividere appieno il nostro territorio».







«Il Ferragosto Palianese – ha dichiarato l'Assessore al Turismo Francesca Calamari - rappresenta un periodo straordinario per promuovere la nostra incantevole cittadina attraverso una serie di eventi coinvolgenti e di alta qualità. Con un programma così vario e stimolante, siamo certi di offrire un'opportunità unica ai visitatori di scoprire e apprezzare le meraviglie di Paliano. Questa è un'occasione per mettere in luce non solo le nostre bellezze naturali e storiche, ma anche la vivacità e l'ospitalità della nostra comunità. Siamo pronti ad accogliere gli ospiti con entusiasmo e a offrire loro un'esperienza indimenticabile, che li invoglierà a tornare e a raccomandare la nostra città a parenti e amici».







«Siamo fiduciosi che i cittadini e i visitatori apprezzeranno ogni momento di questo programma estivo in cui si confermano i tradizionali eventi legati alla rievocazione storica con alcune originali novità e i tanti spettacoli musicali che ci faranno apprezzare anche diversi artisti locali. Un manifesto articolato frutto di un lavoro comune ma realizzato con entusiasmo per offrire giornate di divertimento e socialità assaporando insieme la nostra storia, le nostre tradizioni e tanti momenti di svago e sana leggerezza». Queste le parole del Sindaco Domenico Alfieri.